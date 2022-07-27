Прокуратура проконтролирует определение местоположения поликлиники №1 в Орле

В прокуратуре Орловской области обсуждены вопросы соблюдения прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение, а также прав жителей г. Орла при определении месторасположения нового корпуса поликлиники № 1 г. Орла

26 июля под председательством заместителя прокурора Орловской области Сергея Панкратова состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам в сфере здравоохранения.

Участники совещания обсудили вопросы соблюдения прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение, а также прав жителей Железнодорожного района г. Орла при определении месторасположения нового корпуса БУЗ ОО «Поликлиника № 1 г. Орла».

Открывая совещание, заместитель прокурора области подчеркнул, что вопросы соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения находятся на постоянном контроле органов прокуратуры региона.

Прокуратурой области в координации с правоохранительными органами проводится целенаправленная, последовательная работа по соблюдению прав граждан на льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.

Несмотря на принимаемые меры, нарушения в этой сфере носят распространённый характер.

В ходе прокурорских проверок выявляются факты несвоевременного проведения соответствующих закупочных процедур и распределения между гражданами имеющихся лекарственных препаратов и медизделений, ненадлежащего исполнения судебных решений об обязании органов здравоохранения обеспечить граждан положенными им препаратами и изделиями.

В истекшем периоде 2022 г. органами прокуратуры области выявлено более 1200 нарушений при обеспечении льготной категории граждан бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, внесено 845 актов реагирования.

Сергей Панкратов подчеркнул, что многочисленные нарушения свидетельствуют об ослаблении ведомственного контроля со стороны профильного регионального департамента.

По результатам обсуждения заместитель прокурора области поручил уполномоченным органам принять дополнительные меры, направленные на обеспечение прав граждан.

Также участники совещания обсудили вопрос соблюдения прав жителей Железнодорожного района г. Орла при определении месторасположения нового корпуса БУЗ ОО «Поликлиника № 1 г. Орла».

Сергей Панкратов отметил, что внесенное органами власти предложение об определении места строительства нового корпуса поликлиники в пер. Артельном г. Орла вызвало общественный резонанс, а также многочисленные жалобы граждан в органы прокуратуры.

Принимая во внимание социальную значимость планируемого к строительству объекта, органами прокуратуры региона совместно с органами власти будут проработаны варианты места его расположения с учетом мнения жителей города.

По информации прокуратуры области