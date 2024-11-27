Прокуратура разобралась с управляющими компаниями и поставщиками тепла, срывающими отопительный сезон в Орле

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Прокуратура Орловской области провела проверку хода отопительного сезона 2024–2025 годов. Хотя сезон только начался, надзорное ведомство уже выявило множество нарушений со стороны управляющих компаний и теплоснабжающих организаций. Об этом сегодня, 27 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В частности, управляющие компании не контролировали должным образом состояние сетей при запуске теплоносителя и не принимали своевременных мер для устранения воздушных пробок.

Руководителям ряда управляющих компаний были внесены представления. В отношении некоторых из них возбуждены дела об административных правонарушениях за осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Управляющая компания «Умный дом» привлечена к административной ответственности и оштрафована на 350 тысяч рублей.

Теплоснабжающим организациям также вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.

Благодаря вмешательству прокуратуры были приняты меры для устранения нарушений законодательства. Прокуроры контролировали процесс устранения аварийных ситуаций и восстановления теплоснабжения. Гражданам произведён перерасчёт платы за ненадлежащее оказание коммунальных услуг на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.

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