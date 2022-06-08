Прокуратура в суде защитила жилищные права жителей Орловского района

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращению жителей дома номер 4 по ул. Приветливая в селе Старцево Орловского района.

Многоквартирный жилой дом в 2020 году в установленном законом порядке был признан аварийным и подлежащим сносу, ввиду того, что имеет существенные разрушения, и дальнейшее проживание в нем создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В результате заявители вынужденно покинули свои жилые помещения и длительное время арендуют иное жилье.

Установлено, что многоквартирный дом стоит на балансе БОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта». При этом уполномоченными органами власти региона должные меры по переселению граждан в благоустроенные жилые помещения не принимались.

В целях защиты прав граждан прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании департамента государственного имущества и земельных отношений и департамента образования Орловской области предоставить им по договору социального найма жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям.

Судом требования прокуратуры удовлетворены.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время органами прокуратуры области организована проверка соблюдения прав иных жильцов аварийного жилого дома, информирует пресс-служба ведомства.