8 июня 2022



Прокуратура в суде защитила жилищные права жителей Орловского района

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращению жителей дома номер 4 по ул. Приветливая в селе Старцево Орловского района.

Многоквартирный жилой дом в 2020 году в установленном законом порядке был признан аварийным и подлежащим сносу, ввиду того, что имеет существенные разрушения, и дальнейшее проживание в нем создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В результате заявители вынужденно покинули свои жилые помещения и длительное время арендуют иное жилье.

Установлено, что многоквартирный дом стоит на балансе БОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта». При  этом уполномоченными органами власти региона должные меры по переселению граждан в благоустроенные жилые помещения не принимались.

В целях защиты прав граждан прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании департамента государственного имущества и земельных отношений и департамента образования Орловской области предоставить им по договору социального найма жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям.

Судом требования прокуратуры удовлетворены.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время органами прокуратуры области организована проверка соблюдения прав иных жильцов аварийного жилого дома, информирует пресс-служба ведомства.

 

Рокировочки, понимаешь...
В Орле «ГАЗель» насмерть сбила женщину
В Орле состоится презентация 14-го выпуска альманаха «Орёл литературный» (12+)
Опубликовано 08 Июн 2022 в 17:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"