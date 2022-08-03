3 августа 2022



Прокуратура закрыла сайты, где учили делать электроудочки

Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой был проведен мониторинг сети Интернет, в ходе которого выявлены сайты, содержащие материалы, противоречащие действующему законодательству. В частности, на ресурсах были изложены способы изготовления запрещенных к использованию на территории Российской Федерации «электроудочек». По результатам проверки Орловским природоохранным межрайонным прокурором в Заводской районный суд предъявлены два исковых заявления о признании содержащейся на сайтах информации запрещенной к распространению.

Решениями Заводского районного суда от 15.07.2022 исковые требования прокурора удовлетворены. Судебные акты будут направлены в Роскомнадзор для включения сайтов в черный список. Решения суда еще не вступили в законную силу.

 

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Опубликовано 03 Авг 2022 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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