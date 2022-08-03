Прокуратура закрыла сайты, где учили делать электроудочки

Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой был проведен мониторинг сети Интернет, в ходе которого выявлены сайты, содержащие материалы, противоречащие действующему законодательству. В частности, на ресурсах были изложены способы изготовления запрещенных к использованию на территории Российской Федерации «электроудочек». По результатам проверки Орловским природоохранным межрайонным прокурором в Заводской районный суд предъявлены два исковых заявления о признании содержащейся на сайтах информации запрещенной к распространению.

Решениями Заводского районного суда от 15.07.2022 исковые требования прокурора удовлетворены. Судебные акты будут направлены в Роскомнадзор для включения сайтов в черный список. Решения суда еще не вступили в законную силу.