Прокуратура защитила права жителей аварийных домов в Орле

Прокуратура Заводского района г. Орла провела проверку по коллективным обращениям жителей дома № 92А по ул. Латышских Стрелков и дома №23 по проезду Щорса г. Орла о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что эти многоквартирные дома были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2013 году.

В нарушение требований законодательства администрацией г. Орла надлежащие меры к обеспечению заявителей благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма не принимаются.

Прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с тем, чтобы обязать администрацию г. Орла предоставить гражданам соответствующие жилые помещения.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба ведомства.