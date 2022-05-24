24 мая 2022



Прокуратура защитила права жителей аварийных домов в Орле

Прокуратура Заводского района г. Орла провела проверку по коллективным обращениям жителей дома № 92А по ул. Латышских Стрелков и дома №23 по проезду Щорса г. Орла о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что эти многоквартирные дома были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2013 году.

В нарушение требований законодательства администрацией г. Орла надлежащие меры к обеспечению заявителей благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма не принимаются.

Прокурор Заводского района г. Орла обратился в суд с тем, чтобы обязать администрацию г. Орла предоставить гражданам соответствующие жилые помещения.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 24 мая 2022 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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