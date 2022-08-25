25 августа 2022



Прокуратура заставила руководство МУП «ТТП г. Орла» выплатить зарплату работникам

Прокуратурой Заводского района г. Орла проведена проверка по факту нарушения МУП «ТТП г. Орла» сроков выплаты заработной платы работникам.

Установлено, что в начале августа 2022 года в МУП «ТТП г. Орла» сложилась задолженность около 3 млн рублей по выплате заработной платы за июль 2022 года перед 450 работниками предприятия.

По факту нарушений трудовых прав граждан прокуратурой района генеральному директору муниципального предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность перед работниками  погашена в полном объеме.

Соблюдение трудовых прав граждан остается на контроле прокуратуры, на поминает пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 25 Авг 2022 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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