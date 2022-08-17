17 августа 2022



Прокуроры не дали орловским властям закрыть еще одну школу

Прокуратура области провела проверку по обращению жительницы Ливенского района о предстоящем закрытии местной школы. Было установлено, что в мае 2022 года постановлением администрации Ливенского района внесены изменения в план оптимизации образовательных организаций Ливенского района на 2020-2025 года. Этим документом была предусмотрена ликвидация МБОУ «Кировская ООШ». При этом в нарушение закона комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации МБОУ «Кировская ООШ» не создавалась, положительное или отрицательное заключение членами комиссии не составлялось, мнение жителей близлежащих населенных пунктов учтено не было. Кроме того, не проработан подвоз обучающихся к другому образовательному учреждению. Участки автомобильных дорог, по которым предполагалось осуществлять подвоз детей, не обследованы на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

В связи с этим Ливенской межрайонной прокуратурой на постановление администрации района был принесен протест, в адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования противоречащий закону правовой акт о закрытии школы отменен.

В ходе прокурорской проверки подтвердилось и неудовлетворительное техническое состояние межмуниципальной автомобильной дороги «Ливны–Навесное–Окуневы горы». После вмешательства прокуратуры и внесенного представления в адрес руководителя «Орелгосзаказчика» наконец-то были отремонтированы и выровнены дорога и даже приведена в порядок обочина этой трассы. К началу нового учебного года согласован маршрут подвоза детей из близлежащих населенных пунктов в МБОУ «Кировская ООШ».

 

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Опубликовано 17 Авг 2022 в 16:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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