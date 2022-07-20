Прокуроры помогли предпринимателям вернуть свыше 34 миллионов рублей

По требованию прокуратуры погашена задолженность по исполненным контрактам перед субъектами предпринимательства на сумму 34,7 млн рублей.

Установлено, что бюджетные учреждения г. Орла своевременно не оплатили выполненные в полном объеме работы по заключенным с предпринимателями муниципальным контрактам по благоустройству территорий, содержанию имущества, организации питания и поставке продуктов питания.

В связи с нарушениями прав хозяйствующих субъектов прокуратура внесла мэру г. Орла представление.

По требованию прокуратуры погашена задолженность по исполненным контрактам перед 18 субъектами предпринимательской деятельности на сумму 34,7 млн рублей.

Всего в истекшем периоде 2022 г. по мерам реагирования прокуратуры Советского района г. Орла перед предпринимателями погашена задолженность по исполненным муниципальным контрактам в размере 354 млн рублей, информирует пресс-служба прокуратуры области.