Промышленность Орловской области показала рост

В Орловской области 28 июля 2024 года поделились, что по данным Орёлстата, в первом полугодии 2024 года индекс промышленного производства в Орловской области вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно заметный рост показали некоторые отрасли. Так, производство мебели увеличилось на 79,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 24,4%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 23%, изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения — на 18,2%.

В то же время в некоторых отраслях наблюдается снижение объёмов производства. В частности, выпуск изделий из текстиля сократился на 33,6%. Почти на 15% уменьшилось производство одежды, лекарств и материалов медицинского назначения, сообщает «Вести-Орел«.