Пропаганда многожёнства в России: в Госдуме предложили дополнить КоАП статьёй о нетрадиционных семейных отношениях

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В Госдуме возникло предложение дополнить административный кодекс статьей, касающейся пропаганды нетрадиционных семейных отношений, в частности, многоженства.

Депутат Нина Останина обратилась к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой оценить фетву ДУМ РФ, касающуюся допустимости многоженства. Хотя управление мусульман уже отозвало свою фетву , Останина подчеркивает, что в российском законодательстве отсутствует соответствующее наказание за это явление.

По её словам, многоженство противоречит Конституции РФ, и сама фетва была воспринята многими как попытка легализовать полигамию, что противоречит Основному закону, утверждающему, что брак представляет собой союз одного мужчины и одной женщины. Она отметила, что заключение брака невозможно, если один из партнеров уже состоит в зарегистрированных отношениях.

«Попытки популяризировать многоженство, игнорируя законы страны и нашу Конституцию, свидетельствует о стремлении приучить людей к мысли, что полигамия и сожительство с несколькими женщинами — это норма», — заявила Останина.

В связи с этим она предложила рассмотреть возможность дополнения статьи КоАП, которая наказывает за пропаганду чайлдфри и смены пола, пунктом о недопустимости пропаганды нетрадиционных семейных отношений, сообщает «Осторожно новости».