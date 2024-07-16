Пропал 32-летний мужчина в синих сланцах: ушел из дома в п. Кромы

Фото: ПСО «Сармат».

Пропал Пряхин Алексей Сергеевич, 32-летний мужчина среднего телосложения и с темно-русыми волосами. 9 июля 2024 года ушел из дома в поселке Кромы. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в ПСО «Сармат».

Алексей был в футболке и шортах шортах зеленого цвета, а также в синих сланцах.

Всех, кто располагает какой-нибудь информацией о его местонахождении, просьба сообщить по тел:: полиция: 8 (4862) 43-32-32, 02 или 102 (с сотового), дежурные службы поисково-спасательного отряда: 8 (4862) 222-301, 8 (958) 111-49-11