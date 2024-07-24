Пропавшего в Орловской области мальчика Никиту Бородина сегодня нашли живым

Фото: https://lizaalert.org/

Пропавшего подростка Никиту Бородина, который потерялся в Орловской области, обнаружили живым 24 июля 2024 года. Группа «ЛизаАлерт» активно участвовала в поиске 14-летнего парня, она и сообщила радостную новость.

В ночь на сегодня в поисково-спасательные операции включились не только отряды из Орловской области, но и из соседних регионов. Добровольцы из Московского отделения направились в Дмитровский район для участия в поисках Никиты, однако их помощь не понадобилась.

Напомним, накануне Никита ушел из своего дома в деревне Рублино Дмитровского района. Подростка, страдающего от полной потери слуха, нашли довольно быстро.