Простой и вкусный яблочный пирог «Три стакана»: пришёл к нам из Болгарии и надолго задержался

Хотите приготовить простой и вкусный десерт, который будет радовать вас своим ароматом и нежной текстурой? Тогда этот рецепт для вас! Яблочный пирог «Три стакана» — это отличный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус.

Этот рецепт пришёл к нам из Болгарии и уже давно стал любимым десертом многих людей. Он готовится из доступных ингредиентов, которые можно найти в любом магазине.

Ингредиенты:

Яблоки — 3–4 шт.

Мука — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Манка — 1 стакан

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Сливочное масло — 100 г

Корица — по вкусу

Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Сахарная пудра — для украшения

Приготовление этого пирога не займёт много времени и сил:

1. Сначала вымойте яблоки, очистите их от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками или натрите на крупной тёрке. Посыпьте яблоки небольшим количеством корицы и перемешайте.

2. В глубокой миске соедините муку, сахар, манку и разрыхлитель. Очень тщательно перемешайте сухие ингредиенты.

3. Смажьте форму для выпечки маслом и выложите в неё первый слой сухой смеси. Затем положите слой яблок и снова сухую смесь. Чередуйте слои до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой должен быть сухим.

4. Нарежьте сливочное масло тонкими пластинами и разложите их по всей поверхности последнего слоя сухой смеси.

5. Поставьте пирог в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 40–50 минут до золотистой корочки. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из середины пирога.

6. Готовый пирог слегка остудите, затем посыпьте сахарной пудрой. Подавайте пирог тёплым или холодным, он будет вкусным в любом виде.

Рецепт можно разнообразить, добавив в яблоки грецкие орехи, изюм, ягоды или любые другие любимые вами ингредиенты.

Вот полезная информация о пироге «Три стакана»:

калорийность — 250 ккал на 100 г;

время приготовления — около 1 часа.

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