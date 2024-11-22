Проверка орловских ЧОП на лицензию и профпригодность: выявлены нарушения

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Орловские росгвардейцы выявили около 80 нарушений в деятельности частных охранников. По итогу проверок на ЧОПы составили административные протоколы, сообщает newsorel.ru.

С начала года сотрудники Управления Росгвардии региона провели более 40 проверок частных охранных организаций. Проверяющие контролировали лицензионные требования, а также организацию хранения и учет огнестрельного оружия, патронов и спецсредств.

Особое внимание в ходе проверок уделяется профпригодности охранников к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и спецсредств.

В настоящее время в регионе насчитывается более 70 ЧОПов. Среди них нет тех, кто не прошел периодическую проверку Росгвардии.