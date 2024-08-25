Проверка выявила нарушения в организации питания школьников в Мценске: какие

Фото: ИА «Орелград»

В августе 2024 года контрольно-счётная палата города Мценска провела проверку эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, задействованным в организации школьного питания. В ходе проверки было установлено, что питание для школьников готовит ООО «Фабрика КУХНИ» на школьном оборудовании, полученном от муниципалитета в безвозмездное пользование. На момент проверки это оборудование находилось в исправном состоянии.

Горячее питание для многих школьников является бесплатным и оплачивается из бюджета. Однако в ходе проверки выяснилось, что компания «Фабрика КУХНИ», помимо горячего питания, также осуществляла торговлю буфетной продукцией (выпечка), бутилированной водой, пакетированными соками, шоколадом и т. д. Было установлено, что лицей № 5 и средние школы №№ 4 и 7 в договорах с компанией указали: переданное в безвозмездное пользование имущество предоставляется для реализации горячего питания.

Однако в этих договорах не были оговорены возможность и условия реализации компанией «Фабрика КУХНИ» буфетной продукции. Таким образом, использование компанией муниципального имущества для организации платного питания и реализации буфетной продукции для школьников и учителей осуществлялось за рамками действия договоров о горячем питании обучающихся. По итогам проверки руководителям школ были выданы предписания об устранении нарушений. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и Мценскую межрайонную прокуратуру, сообщает «Орелград».