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Уровень психических расстройств в мире достиг ужасающих масштабов пандемии.

Не удивительно, в этом можно найти множество объяснений.

Прежде всего, удар пришелся на представителей бизнеса, предоставляющего финансовые и юридические услуги: в Великобритании за последний год 17% финансистов столкнулись с выгоранием, в то время как в других отраслях этот показатель составил около 12%.

Согласно данным ВОЗ, симптомы депрессии и тревожности ежегодно приводят к пропуску 12 миллиардов трудовых дней, нанося ущерб в размере 1 триллиона долларов.

Основными факторами, способствующими этому росту, эксперты именуют повышение стоимости жизни и повсеместное распространение социальных сетей, что особенно затрагивает молодежь.

Увеличение числа психических расстройств среди молодых усугубляет финансовую нагрузку на их родителей, нанося вред и их состоянию.

Учитывая, что успех компаний во многом зависит от благополучия сотрудников, многие фирмы обращаются к штатным психологам и лайф-коучам, помогающим справиться со стрессом.

Тем не менее, активисты отмечают, что стигматизация расстройств, применяя термины вроде «снежинка», лишь усугубляет ситуацию, отвлекая внимание от реальных проблем психического здоровья, сообщает телеграмм-канал «Кровавая барыня».