Сегодня на совещании, посвящённом ситуации в приграничных с Украиной регионах, Владимир Путин сделал несколько ключевых заявлений:
- Главной задачей сейчас является выбивание противника с территории России.
- Киев, по мнению Путина, пытался разрушить сплочённость российского общества атакой на Курскую область, чтобы улучшить свои позиции на будущих переговорах.
- Однако, о каких переговорах можно говорить с теми, кто наносит удары по мирным жителям и ядерной инфраструктуре, — подчеркнул президент.
- Запад, как заявил Путин, ведёт войну с Россией руками украинцев.
- Российская армия продвигается вперёд по всей линии боевого соприкосновения, увеличив темпы продвижения в 1,5 раза.
- Президент потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после выбивания противника с территории РФ.
- Путин поручил гражданским ведомствам снабдить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины и финансов.
- Президент также выразил уверенность, что Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах России, особенно в Брянской области.
- В завершение Путин заявил, что противник получит достойный ответ, и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.
Сообщает «РИА Новости«.