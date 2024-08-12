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Путин начал совещание по ситуации в Курской области

Лилия Липчанская
12 августа 2024
Фото: karavantver.ru

Сегодня на совещании, посвящённом ситуации в приграничных с Украиной регионах, Владимир Путин сделал несколько ключевых заявлений:

  • Главной задачей сейчас является выбивание противника с территории России.
  • Киев, по мнению Путина, пытался разрушить сплочённость российского общества атакой на Курскую область, чтобы улучшить свои позиции на будущих переговорах.
  • Однако, о каких переговорах можно говорить с теми, кто наносит удары по мирным жителям и ядерной инфраструктуре, — подчеркнул президент.
  • Запад, как заявил Путин, ведёт войну с Россией руками украинцев.
  • Российская армия продвигается вперёд по всей линии боевого соприкосновения, увеличив темпы продвижения в 1,5 раза.
  • Президент потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после выбивания противника с территории РФ.
  • Путин поручил гражданским ведомствам снабдить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины и финансов.
  • Президент также выразил уверенность, что Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах России, особенно в Брянской области.
  • В завершение Путин заявил, что противник получит достойный ответ, и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.

Сообщает «РИА Новости«.

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