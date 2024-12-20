Путин наградил орловскую учительницу званием Заслуженного учителя России

Фото: МБОУ СОШ № 12 им. И.Н. Машкарина

Сегодня, 20 декабря 2024 года, стало известно, что Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Алле Трубиной, преподавателю начальных классов и иностранного языка из орловской школы №12 имени Машкарина. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Это почетное звание стало признанием её значительных заслуг в сфере образования и многолетнего добросовестного труда, пишет vestiorel.ru. Общий стаж Аллы Трубиной в профессии составляет 42 года.

Ранее мы писали про защиту медиков: уголовная статья 238 УК РФ больше не коснётся орловских врачей.