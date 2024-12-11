Путин одобрил инициативу введения среднего балла как критерия оценки знаний выпускников школ, сообщает телеграмм-канал «Кровавая барыня».

Этот балл будет учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ, и фактически станет четвертой оценкой: три экзамена плюс средний балл.

С предложением во время традиционной встречи президента с членами Совета по правам человека выступил председатель организации Валерий Фадеев:

«Необходима интегральная оценка знаний выпускников, например, средний балл, как это практиковалось в Советском Союзе. Он может рассчитываться на основе средней оценки, полученной учащимся за четверти или полугодия по соответствующему предмету.»

По словам Фадеева, многие старшеклассники сосредоточены лишь на тех предметах, которые будут сдавать на ЕГЭ. Путин поддержал данное предложение:

«Ваши слова о роли истории, литературы и географии весьма актуальны. Эти дисциплины формируют наш культурный код, что имеет огромное значение.»