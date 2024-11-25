Путин подписал закон о накопительной пенсии в 2025 году:какие изменения и сроки выплат

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025-й до 22,5 года. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает lenta.ru.

Ожидаемый период накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2025 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев.

В 2021-2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года, то есть 264 месяца.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании данных статистики о продолжительности жизни россиян и россиянок в возрасте 60 и 55 лет соответственно. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Ранее эксперт «СберНПФ» Алла Пальшина пояснила, что, для того чтобы воспользоваться средствами накопительной пенсии уже в 2025 году, необходимо до 30 ноября перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Воспользоваться накопленным смогут те, кто поспешит подать заявление на перевод.

Пенсионеры смогут подтвердить свой статус по-новому

Пенсионеры в России будут получать специальные электронные удостоверения с QR-кодом, которые помогут им по-новому подтверждать льготный статус. Они станут доступны с 1 июля 2025 года, рассказали в Минтруде России.

«Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», — уточнили в ведомстве.

Так, свидетельство пенсионера в электронном формате, помимо обязательных реквизитов, предусмотренных в бумажном документе, будет содержать QR-код. При помощи приложения «Госуслуги» пенсионер сможет показать QR-код в организации и с использованием технологии верификации подтвердить свой статус.