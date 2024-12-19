Путин призвал Запад выбрать в Киеве цель для поражения «Орешником»

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Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» выдвинул смелое предложение о дуэли между зенитными системами Запада и российским «Орешником». Глава государства заявил, что западные технологии не имеют шансов противостоять мощи российской разработки. Для наглядного подтверждения своих слов Путин предложил осуществить эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века». Этой инициативой он ответил на утверждения иностранных экспертов о том, что «Орешник» легко можно сбить.

«Пусть выберут какой-нибудь объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар «Орешником» и увидим результат. Мы готовы к такому эксперименту, готова ли другая сторона?» — провозгласил Путин.

Российский лидер считает, что этот эксперимент будет полезен для обеих держав. Он подчеркнул, что западные противоракетные комплексы не смогут достичь «Орешника»: «Ничего не долетает. Нет таких систем, которые бы смогли это сделать. А чтобы долететь на такое расстояние, нужно время. У нас же через несколько секунд начинается разведение боевых блоков — поезд ушел», — заключил он.