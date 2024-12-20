Путин рассказал на прямой линии про рост цен на продукты, в чем причина?

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Президент России Владимир Путин объяснил причины роста цен на продукты в стране. Во время прямой линии он указал, что основным фактором является несоответствие между предложением и спросом, сообщает «Лайф».

«Прошу прощения у аудитории за то, что упомянул 9% инфляции и рост зарплат — это усреднённые цифры. Конечно, страна огромная. Кто-то может сказать: «Ну что ты несёшь?» Но я говорю об усреднённых данных», — заметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что есть вещи объективные и субъективные. По его словам, доходы и зарплаты росли темпами, опережающими увеличение товарной массы. При этом производственное увеличение продуктов составляет 3% ежегодно, обеспечивая полное самообслуживание страны. Среднее потребление мяса в России достигло около 80 кг на человека в год, в то время как в мире этот показатель составляет около 42 кг. Несмотря на кажущуюся достаточность, потребление мяса в стране увеличилось вдвое за последнее время. Производство молока также растёт, но растёт и его потребление.

Второй причиной стали урожайные показатели, а третьей — подъем мировых цен на продукты. Антироссийские санкции играют свою роль, хотя и не являются ключевыми.