Путин утвердил закон о списании просроченных кредитов участников СВО на сумму до 10 миллионов рублей

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который позволяет участникам специальной военной операции (СВО) и их супругам списывать просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей. Соответствующий документ был опубликован 23 ноября 2024 года на официальном портале правовой информации.

Этот закон освобождает мобилизованных бойцов, призывников (за исключением курсантов военных учебных заведений) и граждан, заключивших контракт на службу в Вооружённых силах РФ с 1 декабря 2024 года на срок не менее одного года, а также их супругов от обязательств по кредитным договорам, пишут известия.

Списание долгов возможно в тех случаях, когда до 1 декабря 2024 года был вынесен судебный акт о взыскании долга и начато исполнительное производство. При этом общая сумма долга не должна превышать 10 миллионов рублей. Однако стоит отметить, что исполнительное производство не будет приостановлено, если дело касается возмещения вреда жизни или здоровью граждан, в том числе в случае смерти кормильца, а также по вопросам алиментов и коррупционных правонарушений.

Кроме того, закон определяет категории граждан, освобождающихся от уплаты исполнительного сбора, включая военнослужащих, добровольцев и других участников СВО.

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