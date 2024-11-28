Пьяный капитан и полусамодельное судно: экскурсия, которая могла стать последней для группы туристов в Баренцевом море

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В Баренцевом море чуть не произошла трагедия с группой туристов, которые отправились на поиски китов. 66-летний капитан судна «Боец» Андрей Клюшников управлял бортом в состоянии алкогольного опьянения. В его анализах обнаружили 0,2 мг/л алкоголя — примерно как одна бутылка пива, сообщил SHOT сегодня, 28 ноября 2024 года.

Следователи провели у капитана обыски, изъяли документы и допросили очевидцев. Теперь ему изберут меру пресечения.

Туристов повезли на экскурсию в шторм на судне, которое предназначено только для плавания по рекам. Без спасательных жилетов и инструктажа. «Боец» не был предназначен для моря, но капитан сам увеличил его на три метра. Ему говорили, что это опасно, но он не слушал.

Группа туристов прилетела в Мурманскую область из Москвы и Санкт-Петербурга. Они купили тур «Молодёжная Териберка» за 35 тысяч рублей. Им обещали показать северное сияние, сводить в баню на берегу и отправить на поиски китов в Баренцево море.

Организаторы не хотели терять деньги и дали добро на выход в море, несмотря на штормовое предупреждение. Капитан ещё и набрал туристов у берега, которые самостоятельно добрались до Териберки.

Никаких китов туристы не увидели. Зато получили эмоции от «увлекательного аттракциона» — купания в ледяном море. Лодка перевернулась, и все улетели за борт. Все туристы, в том числе дети, были без спасательных жилетов. Люди пытались держаться за утопающее судно. К счастью, рядом проплывало судно «Святая Екатерина». Моряки выловили туристов и доставили на берег.

Ранее мы писали, что туристическое судно с пассажирами затонуло в Баренцевом море: видео.