Пять критериев на которые стоит обратить внимание при выборе школьного портфеля

Лето — время приятных хлопот для родителей будущих школьников. Подготовка к учебному году включает в себя множество важных моментов, и одним из них является выбор ранца для первоклашки. В этой статье мы рассмотрим основные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе школьного портфеля.

Критерий 1. Тип спинки

Для учеников начальных классов рекомендуется выбирать ранец, а не рюкзак. Ранец имеет жёсткую спинку, которая равномерно распределяет нагрузку на позвоночник ребёнка, предотвращая возможные проблемы со спиной. Это особенно важно для малышей, которые только начинают привыкать к школьным нагрузкам.

Критерий 2. Вес ранца

Вес ранца должен быть оптимальным для ребёнка. Для детей с массой тела 18–25 кг рекомендуется выбирать ранец весом около 800 граммов. С учётом тетрадей, ручек и учебников вес ранца для учеников первых и вторых классов должен составлять примерно 1,5 кг, а для третьих и четвёртых классов — около 2 кг. Эти рекомендации были даны Роспотребнадзором.

Критерий 3. Материал и уход

Материал ранца должен быть прочным и устойчивым к повреждениям, но при этом лёгким в уходе. Хорошо, если ранец будет иметь грязеотталкивающую пропитку. Также обратите внимание на наличие светоотражающих элементов, которые сделают вашего ребёнка более заметным в тёмное время суток.

Критерий 4. Размер и форма

Размер ранца должен соответствовать росту и комплекции ребёнка. Верхний край ранца должен находиться на уровне плеч, а дно — ниже поясницы. При этом основание рюкзака не должно превышать трети длины ранца. Лямки должны быть анатомической формы и плотно прилегать к спине, чтобы обеспечить комфорт и правильное распределение нагрузки.

Критерий 5. Ортопедическая спинка

Одним из ключевых критериев выбора ранца является наличие ортопедической спинки. Она должна иметь специальные подушечки, учитывающие анатомические особенности ребёнка. Просто ровная спинка может быть неудобной для маленького первоклашки и привести к проблемам со здоровьем в будущем.

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