Пять орловцев вошли в число лучших профессионалов России

В Москве, в рамках масштабной выставки БИОТ-2024, прошёл первый съезд движения «Человек труда», на котором были отмечены выдающиеся представители рабочих профессий из 72 регионов страны. Среди них оказались и пять орловцев, достойно представивших Орловскую область, пишет newsorel.ru.
Департамент социальной защиты региона сообщил, что в число лучших профессионалов вошли:
- Геннадий Максимов, ветеран производства ООО «ДорАгроМаш»;
- Галина Титкина, сборщик изделий электронной техники АО «Протон»;
- Эдуард Говоров, мастер ЛЦ № 15 АО «ГМС Ливгидромаш»;
- Андрей Пасынко, мастер-эксперт АО «Северсталь Стальные Решения»;
- Любовь Руднева, заливщик компаундами АО «Протон».
-Его цель — поддержать трудовые инициативы, создать единое движение, обсудить его структуру, элементы управления. Участники обсудили укрепление трудовых традиций, поддержку профессионалов и значение труда как национальной ценности,— отметили в департаменте.
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