Пять орловцев вошли в число лучших профессионалов России

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В Москве, в рамках масштабной выставки БИОТ-2024, прошёл первый съезд движения «Человек труда», на котором были отмечены выдающиеся представители рабочих профессий из 72 регионов страны. Среди них оказались и пять орловцев, достойно представивших Орловскую область, пишет newsorel.ru.

Департамент социальной защиты региона сообщил, что в число лучших профессионалов вошли:

Геннадий Максимов, ветеран производства ООО «ДорАгроМаш»;

Галина Титкина, сборщик изделий электронной техники АО «Протон»;

Эдуард Говоров, мастер ЛЦ № 15 АО «ГМС Ливгидромаш»;

Андрей Пасынко, мастер-эксперт АО «Северсталь Стальные Решения»;

Любовь Руднева, заливщик компаундами АО «Протон».

-Его цель — поддержать трудовые инициативы, создать единое движение, обсудить его структуру, элементы управления. Участники обсудили укрепление трудовых традиций, поддержку профессионалов и значение труда как национальной ценности, — отметили в департаменте.

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