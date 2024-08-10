Пять способов повысить самооценку ребёнка: советы родителям

Самооценка, сформированная в детстве, во многом определяет успех человека во взрослой жизни. Если у ребёнка есть проблемы с самооценкой, важно вовремя это заметить и принять меры.

Вот несколько советов, которые помогут вам поднять самооценку вашего ребёнка: