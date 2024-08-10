Пять способов повысить самооценку ребёнка: советы родителям

Самооценка, сформированная в детстве, во многом определяет успех человека во взрослой жизни. Если у ребёнка есть проблемы с самооценкой, важно вовремя это заметить и принять меры.
Вот несколько советов, которые помогут вам поднять самооценку вашего ребёнка:
- Делайте искренние комплименты. Не ограничивайтесь дежурными фразами. Подбирайте слова, чтобы подчеркнуть реальные качества и достижения вашего ребёнка. Постоянно напоминайте ему о его скрытых возможностях.
- Общайтесь с ребёнком на равных. Это один из самых эффективных способов повысить его самооценку. Спрашивайте у него совета или обсуждайте важные события. Так вы покажете, что мнение ребёнка для вас действительно важно.
- Используйте правильные слова и фразы. Выберите несколько фраз, которые станут своего рода лозунгом или слоганом. Повторяйте их каждый день при удобном случае.
- Цените труд ребёнка. Любая помощь, которую он оказывает взрослым, должна быть значимой. Вы можете рассказывать знакомым и родственникам о том, как ребёнок вам помогает.
- Не мешайте ребёнку мечтать и стремиться впечатлить взрослых. Показывайте, что вы радуетесь любым его успехам. Интересуйтесь его мечтами и увлечениями. Живите интересами ребёнка, и тогда он будет уверен в себе и своих силах.