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Пять способов повысить самооценку ребёнка: советы родителям

Светлана Соколова
10 августа 2024
Фото: fb.ru

Самооценка, сформированная в детстве, во многом определяет успех человека во взрослой жизни. Если у ребёнка есть проблемы с самооценкой, важно вовремя это заметить и принять меры.

Вот несколько советов, которые помогут вам поднять самооценку вашего ребёнка:

  1. Делайте искренние комплименты. Не ограничивайтесь дежурными фразами. Подбирайте слова, чтобы подчеркнуть реальные качества и достижения вашего ребёнка. Постоянно напоминайте ему о его скрытых возможностях.
  2. Общайтесь с ребёнком на равных. Это один из самых эффективных способов повысить его самооценку. Спрашивайте у него совета или обсуждайте важные события. Так вы покажете, что мнение ребёнка для вас действительно важно.
  3. Используйте правильные слова и фразы. Выберите несколько фраз, которые станут своего рода лозунгом или слоганом. Повторяйте их каждый день при удобном случае.
  4. Цените труд ребёнка. Любая помощь, которую он оказывает взрослым, должна быть значимой. Вы можете рассказывать знакомым и родственникам о том, как ребёнок вам помогает.
  5. Не мешайте ребёнку мечтать и стремиться впечатлить взрослых. Показывайте, что вы радуетесь любым его успехам. Интересуйтесь его мечтами и увлечениями. Живите интересами ребёнка, и тогда он будет уверен в себе и своих силах.
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