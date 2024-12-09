Пятиклассникам из подмосковной Лобни предложили стать собачкой Муму: родители требуют объяснений от учителя

Фото: newtimes.kz

Сегодня, 9 декабря 2024 года, стало известно, что пятиклассникам из подмосковной Лобни по литературе задали необычное домашнее задание. Преподаватель Арувхан Вазировна предложила ученикам лицея «Авиатика» представить себя собачкой Муму из одноимённой повести Тургенева и рассказать, как проходит их день, что нравится, а что нет, чего они боятся и о чём мечтают.

Родители были возмущены таким заданием. Они не понимали, как выполнить его и что это за креатив такой. Мамы предложили учителю самой изобразить Муму на четвереньках перед родителями, чтобы они потом смогли объяснить детям суть задания. По информации SHOT, учитель по русскому языку и литературе недавно устроилась на работу в лицей — преподаёт всего пару месяцев.

Фото: SHOT

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