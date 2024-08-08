Пышные оладушки: простой и вкусный рецепт

Оладьи — это отличный вариант для завтрака или перекуса. Они сытные, вкусные и готовятся очень быстро. Если вы хотите приготовить пышные оладьи, которые будут таять во рту, то этот рецепт вам подойдёт.
Для приготовления оладий вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 стакан кефира;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- ½ ч. л. соды;
- 5–6 ст. л. муки.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте кефир, яйца, сахар и соль. Перемешайте всё до однородности.
- Добавьте соду и муку. Ещё раз хорошо перемешайте тесто, чтобы не было комочков. Оно должно получиться густым и вязким.
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте её растительным маслом. Выложите тесто ложкой на сковороду, формируя оладьи.
- Обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте оладьи горячими, посыпав их сахарной пудрой или полив мёдом. Приятного аппетита!