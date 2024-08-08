Пышные оладушки: простой и вкусный рецепт

Оладьи — это отличный вариант для завтрака или перекуса. Они сытные, вкусные и готовятся очень быстро. Если вы хотите приготовить пышные оладьи, которые будут таять во рту, то этот рецепт вам подойдёт.

Для приготовления оладий вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан кефира;

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

щепотка соли;

½ ч. л. соды;

5–6 ст. л. муки.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте кефир, яйца, сахар и соль. Перемешайте всё до однородности. Добавьте соду и муку. Ещё раз хорошо перемешайте тесто, чтобы не было комочков. Оно должно получиться густым и вязким. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте её растительным маслом. Выложите тесто ложкой на сковороду, формируя оладьи. Обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте оладьи горячими, посыпав их сахарной пудрой или полив мёдом. Приятного аппетита!