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Пышные оладушки: простой и вкусный рецепт

Светлана Соколова
08 августа 2024
Фото: ok.ru

Оладьи — это отличный вариант для завтрака или перекуса. Они сытные, вкусные и готовятся очень быстро. Если вы хотите приготовить пышные оладьи, которые будут таять во рту, то этот рецепт вам подойдёт.

Для приготовления оладий вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 стакан кефира;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • ½ ч. л. соды;
  • 5–6 ст. л. муки.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте кефир, яйца, сахар и соль. Перемешайте всё до однородности.
  2. Добавьте соду и муку. Ещё раз хорошо перемешайте тесто, чтобы не было комочков. Оно должно получиться густым и вязким.
  3. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте её растительным маслом. Выложите тесто ложкой на сковороду, формируя оладьи.
  4. Обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте оладьи горячими, посыпав их сахарной пудрой или полив мёдом. Приятного аппетита!

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