В Орле архитектору готовы платить 200 тысяч рублей

В Орле возникло заманчивое предложение — зарплата в размере 200 тысяч рублей для архитектора, что стало известным благодаря словам Александра Сотникова, руководителя регионального управления труда и занятости.

Средняя зарплата по заявленным вакансиям в орловской службе занятости колеблется вокруг 30 тысяч рублей, и сегодня 200 тысяч рублей представляет собой верхнюю границу дохода. «Это предложение адресовано архитектору в Орле, а также главному инженеру, энергетикам и программистам в Мценске», — поделился Сотников в интервью телеканалу «Первый Областной».

Тем не менее, чиновник не уточнил, в каких именно организациях готовы предложить столь заманчивый оклад.

Работодатели также предлагают 110 тысяч рублей для водителей грузовых автомобилей и технологов, а трактористам и механизаторам — 90 тысяч.

Следует отметить, что на сегодняшний день в службе занятости зарегистрированы всего 930 безработных, при этом количество открытых вакансий достигает впечатляющих 15,7 тысячи, сообщает «Орловское время».