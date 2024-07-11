Работающие родители с детьми получат ежегодные выплаты в Орловской области

В среду, 10 июля 2024 года, на заседании Совета Федерации был одобрен закон о ежегодных выплатах работающим родителям с низким доходом, воспитывающих двоих и более детей. Информацию об этом сообщил сенатор Орловской области Вадим Соколов в своем телеграм-канале.

Закон вводит семейный налоговый вычет, который позволяет вернуть часть уплаченного в прошлом году НДФЛ. Расчеты будут проведены по ставке в 6%, и разницу вернут налогоплательщикам.

Право на получение данной льготы имеют работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые являются гражданами России и проживают на её территории, имеющие на иждивении двух и более детей.

Кроме того, Вадим Соколов подчеркнул, что дети-инвалиды и инвалиды с детства первой и второй групп, а также члены семей погибших военнослужащих и приравненных к ним, имеют право на одновременное получение двух видов пенсий: по инвалидности и в связи с потерей кормильца.