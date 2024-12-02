Работникам государственных органов Орловской области возместят траты, связанные с переездом на новое место работы

Региональные власти утвердили «Порядок и размеры компенсации расходов при переезде на новую работу в другую местность для лиц, занимающих государственные должности в Орловской области, а также для сотрудников, работающих на должностях, не относящихся к государственной гражданской службе, в органах государственной власти и государственных учреждениях региона», сообщает oreltimes.ru.

Согласно этому нормативному документу, компенсацию смогут получить не только государственные служащие, но и их близкие родственники, а именно:

супруг или супруга; несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения данного возраста; учащиеся в очной форме до 23 лет; родители и другие лица, находящиеся на иждивении и проживающие совместно с работником.

Возмещение будет включать расходы на проезд работника и его семьи различным транспортом за исключением такси — при условии подтверждающих документов; на перевозку имущества — до 500 килограммов на работника и 150 килограммов на каждого члена его семьи.

Кроме того, предусмотрены выплаты на обустройство на новом месте: для работника — в размере одной месячной зарплаты, для каждого члена его семьи — одна четвёртая зарплаты.