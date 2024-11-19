Rammstein заплатят за несостоявшийся из за ковида концерт под Тверью: сумма

t.me/mash

Российский суд взыскал с Rammstein €638к за сорванный концерт под Тверью. И ещё 10 млн рублей с их продюсера. Три года назад немцы взяли деньги за работу, но ничего не сделали, сообщает t.me/mash.

Тилль Линдеманн с командой обещали отыграть 70 минут на фестивале «Макларин за Родину». Даже заключили договор, заказчик — ООО «Прайм маркетинг» — внёс предоплату 100%. Вдобавок организатор Максим Ларин отправил продюсеру Тилля Анару Рейбанду 10 млн рублей (но уже без договора), чтобы показать серьёзность намерений по будущему проекту, связанному с рекламой.

Выступить в итоге немцы не смогли — из-за ковида. Так в суд прилетело два иска. По первому Rammstein обязали вернуть ОООшке €638к. По второму — Рейбанд должен Ларину 10 млн рублей.