Расходы на искусственные ёлки выросли на 15%: анализ рынка новогодних товаров

«Елки-палки», — именно эта фраза всплывает на ум, когда погружаешься в предновогодние статистические сводки. Аналитики «Чек Индекс» сообщают, что средний чек на искусственную елку увеличился на 15%. Особенно заметно подорожание гирлянд — более чем на 20%, тогда как мишура прибавила лишь 10%, сообщает kp.ru.

В этом году россияне стремятся к покупкам более качественных и высоких елей, а также к объемным наборам игрушек, что, безусловно, отражается на среднем ценнике, — уточняют специалисты из «Чек Индекса». Получается, что покупатели все чаще выбирают товары, отличающиеся высоким качеством и долговечностью (качественная искусственная елка способна служить более десяти лет). Это, в свою очередь, ведет к росту среднего чека, помимо обычной «елочной» инфляции.

Ровно год назад «Чек Индекс» уже исследовал тренды на закупки елок и гирлянд. Тогда медианная стоимость купленной елки оказалась на 21% выше, чем в 2022 году, и на 35% — по сравнению с 2021 годом, что объясняется ростом затрат на логистику и лакокрасочные материалы, касающиеся в большей степени игрушек.