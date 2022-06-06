Расписание автобусных рейсов до места проведения «Троицких хороводов» (12+)

XXIII международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» традиционно пройдет на территории Троицкого луга в селе Льгов Хотынецкого района.

На празднике для гостей будут организованы 12 локальных творческих площадок, 27 подворий муниципальных образований, спортивно-развлекательные забавы, катание на лошадях, русские качели.

К месту проведения (в с. Льгов Хотынецкого района) и обратно горожан будет доставлять общественный транспорт.

Время отправления автобуса с автовокзала «Орел» до н.п. Льгов: 12:00 (прибытие в 13:30), 15:00 (прибытие в 16:30).

Время отправления с н.п. Льгов до Орла: 17:00 (прибытие в 18:30), 21:00 (прибытие в 22:30).

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала «Орёл» а также на сайте автовокзал57.рф по ссылке: https://clck.ru/pjFvu.

Цена билета для взрослого — 500 руб., для ребёнка — 250 руб. В стоимость входит проезд из Орла до места проведения праздника и возвращение обратно.

С подробной программой «Троицких хороводов» можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/pjFsQ.