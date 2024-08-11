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Рассольник с перловкой и колбасой

Лилия Липчанская
11 августа 2024
Фото: russianfood.com

Благодаря добавлению рассола и огурцов, суп приобретает приятную кислинку.

Общее время приготовления: 5 часов. Активное время (требуется ваше участие): 20 минут. Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • Перловая крупа — 50 г;
  • Вода или мясной бульон — 2½ л + для замачивания;
  • Картофель — 2 штуки;
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Морковь — 1 штука;
  • Солёные огурцы — 2 штуки;
  • Болгарский перец — 1 штука;
  • Растительное масло — 2 ст. ложки;
  • Огуречный рассол — 150 мл;
  • Томатная паста — 2 ст. ложки;
  • Колбаса копчёная — 300 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Залейте перловку водой и оставьте при комнатной температуре на 3 часа. Слейте жидкость и промойте крупу.
  2. Вскипятите в кастрюле воду или бульон. Добавьте перловку. Варите на небольшом огне 30 минут.
  3. Очистите и нарежьте картофель. Добавьте к крупе и готовьте 10 минут.
  4. Порубите лук, натрите морковь, нарежьте солёные огурцы и болгарский перец.
  5. Разогрейте в сковороде масло. Обжарьте подготовленные овощи за 5 минут. Введите рассол и томатную пасту. Тушите 10 минут. Добавьте в суп.
  6. На сухой сковороде 2–3 минуты нагревайте нарезанную колбасу. Вмешайте её к остальным ингредиентам.
  7. Варите суп ещё 10 минут. Посолите и поперчите. Дайте ему настояться под крышкой 10–15 минут.
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