Рассольник с перловкой и колбасой

Благодаря добавлению рассола и огурцов, суп приобретает приятную кислинку.

Общее время приготовления: 5 часов. Активное время (требуется ваше участие): 20 минут. Количество порций: 4.

Ингредиенты:

Перловая крупа — 50 г;

Вода или мясной бульон — 2½ л + для замачивания;

Картофель — 2 штуки;

Лук репчатый — 1 штука;

Морковь — 1 штука;

Солёные огурцы — 2 штуки;

Болгарский перец — 1 штука;

Растительное масло — 2 ст. ложки;

Огуречный рассол — 150 мл;

Томатная паста — 2 ст. ложки;

Колбаса копчёная — 300 г;

Соль — по вкусу;

Перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление: