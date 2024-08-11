Рассольник с перловкой и колбасой

Благодаря добавлению рассола и огурцов, суп приобретает приятную кислинку.
Общее время приготовления: 5 часов. Активное время (требуется ваше участие): 20 минут. Количество порций: 4.
Ингредиенты:
- Перловая крупа — 50 г;
- Вода или мясной бульон — 2½ л + для замачивания;
- Картофель — 2 штуки;
- Лук репчатый — 1 штука;
- Морковь — 1 штука;
- Солёные огурцы — 2 штуки;
- Болгарский перец — 1 штука;
- Растительное масло — 2 ст. ложки;
- Огуречный рассол — 150 мл;
- Томатная паста — 2 ст. ложки;
- Колбаса копчёная — 300 г;
- Соль — по вкусу;
- Перец чёрный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Залейте перловку водой и оставьте при комнатной температуре на 3 часа. Слейте жидкость и промойте крупу.
- Вскипятите в кастрюле воду или бульон. Добавьте перловку. Варите на небольшом огне 30 минут.
- Очистите и нарежьте картофель. Добавьте к крупе и готовьте 10 минут.
- Порубите лук, натрите морковь, нарежьте солёные огурцы и болгарский перец.
- Разогрейте в сковороде масло. Обжарьте подготовленные овощи за 5 минут. Введите рассол и томатную пасту. Тушите 10 минут. Добавьте в суп.
- На сухой сковороде 2–3 минуты нагревайте нарезанную колбасу. Вмешайте её к остальным ингредиентам.
- Варите суп ещё 10 минут. Посолите и поперчите. Дайте ему настояться под крышкой 10–15 минут.