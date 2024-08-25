Рататуй: классический рецепт и его вариации

Рататуй — это традиционное французское блюдо, которое можно приготовить как в духовке, так и на плите. Считается, что рататуй был придуман крестьянами, поскольку все ингредиенты для него легко было найти на огороде.

Классический рецепт рататуя предполагает обжарку и тушение кусочков овощей. Однако существует и современная интерпретация этого блюда — слоёное блюдо из овощных кружочков, которые запекаются в духовке.

После выхода одноимённого мультфильма запечённый рататуй, который был «изобретён» главным героем, стал очень популярным. Поэтому многие считают традиционным именно его.

В этой статье мы расскажем, как сделать разные виды рататуя, чтобы вы смогли выбрать лучший вариант.

Классический рататуй

Есть два способа приготовить рататуй на плите: можно потушить сразу все овощи или сначала обжарить каждый ингредиент отдельно, а уже затем потушить их вместе. Считается, что во втором случае овощи лучше сохраняют свою форму.

Для приготовления рататуя вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 красных болгарских перца;

2 кабачка;

1 баклажан;

2 луковицы;

4 помидора;

4 зубчика чеснока;

оливковое масло;

4 веточки свежего тимьяна;

2 столовые ложки томатной пасты (по желанию);

соль по вкусу;

прованские травы (по желанию).

Приготовление рататуя начинается с подготовки ингредиентов. Нарежьте лук, очищенный от семян перец, кабачки, баклажан и помидоры крупными кусочками и измельчите чеснок. Если кабачки старые, то предварительно с них лучше убрать кожицу и удалить семена. Помидоры тоже можно очистить от шкурки. Для этого сделайте на их верхушках крестообразные надрезы, опустите овощи в кипящую воду на 30 секунд, а потом в ледяную воду ещё на 30 секунд. После этого с плодов легко снимется шкурка.

Способ 1

Нагрейте масло в сковороде и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте измельчённый тимьян. Когда лук станет мягким, добавьте чеснок, перец, кабачки и баклажаны и обжаривайте, помешивая, на среднем огне 2–3 минуты. Добавьте помидоры, соль и при желании томатную пасту. Можно добавить в рататуй прованские травы — эта смесь идеально подходит для его приготовления. Хотя свежие овощи и тимьян и так сделают блюдо ароматным. Тушите овощи под крышкой на умеренном огне до мягкости.

Способ 2

По отдельности, помешивая, обжарьте до золотистого цвета лук с тимьяном, перец, кабачки, баклажан и помидоры. Затем выложите все овощи в один сотейник, влейте 150 мл воды, добавьте измельчённый чеснок, соль и прованские травы. Тушите под крышкой примерно 20 минут. Если рататуй покажется вам слишком жидким, то готовьте блюдо без крышки ещё 10–15 минут.