Разбой в парке: как орловские полицейские раскрыли преступление с помощью ДНК-анализа

В конце июля 2024 года в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Орлу поступило сообщение о нападении на женщину в одном из городских парков. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские опросили пострадавшую — 44-летнюю жительницу Орла. Она рассказала, что около шести часов утра к ней подошёл неизвестный мужчина примерно 40–50 лет и попросил денег. После отказа злоумышленник напал на неё и несколько раз ударил деревянной палкой. Затем он вырвал у женщины сумку, забрал оттуда 25 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и нашли предполагаемое орудие преступления — фрагмент ветви дерева со следами крови потерпевшей. Его отправили на исследование в лабораторию ДНК-анализа Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Орловской области.

Эксперты отобрали биологический материал с поверхности предположительного места, за которое держался преступник при нанесении ударов. Из него специалисты выделили ДНК-профиль, который проверили по Федеральной базе данных геномной информации. Так удалось установить личность подозреваемого — ранее судимого уроженца Тульской области 1976 года рождения. Его объявили в розыск, ориентировка была направлена коллегам из других субъектов РФ.

Вскоре налётчика задержали сотрудники УМВД России по Калужской области на территории своего региона. Орловские оперативники выехали в служебную командировку и доставили уличного грабителя в Орёл для проведения следственных действий. Под тяжестью улик злоумышленник признался в содеянном. Похищенные средства он успел потратить.

Следственный отдел ОП № 2 УМВД России по городу Орлу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемого заключили под стражу.