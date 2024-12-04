Разлад в семье: Евгений Петросян выгоняет свою дочь из дома

У Евгения Петросяна, от первой жены Беллы Кригер, трагически погибшей в аварии, есть дочь Викторина. Окончив исторический факультет МГУ, она ныне живет на Манхэттене, но обсуждать звездного отца не желает. Множество недопонимания и конфликтов отдалило их, особенно после появления Татьяны Брухуновой в жизни сатирика. Кажется, Евгений Ваганович утратил надежду на примирение с дочерью, недавно подав на неё иск в суд, сообщает kp.ru.

Скандалы разгораются, когда Петросян с шумом пытается выгнать Викторину из ее крошечной квартиры на Ростовской набережной — 34 квадратных метра, которые стоят 20 миллионов рублей. Это жильё он отвоевал в результате тяжбы с четвертой женой, Еленой Степаненко, когда они делили миллиарды.

Викторина, жизнь которой омрачена потерей матери и тремя мачехами, упорно избегает общения с отцом. В свою очередь, Татьяна называет их ситуацию выбором двух взрослых людей. По слухам, заботу о Викторине проявляет Степаненко, собираясь передать ей средства, выигранные при разводе.