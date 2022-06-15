Развитие или выживание: как помочь малому бизнесу?

№20 (689) от 15 июня 2022 г.

Наше издание уже рассказывало, каким образом депутаты облсовета решили поддержать крупные орловские предприятия, оказавшиеся в непростых экономических условиях из-за санкций. Но кроме этого на заседаниях профильных комитетов облсовета обсуждали и меры поддержки малого и среднего бизнеса. О своем видении проблем малого и среднего предпринимательства и о том, как можно помочь рядовым коммерсантам, рассказали руководитель областного департамента экономического развития Сергей Антонцев и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.

Переориентируются на Восток

Напомним, весной 2022 года количество занятых в малом и среднем бизнесе орловцев составляло 107 тысяч человек. Они заплатили за год более чем 256 млн рублей налогов. При этом поддержка МСП была направлена на самые разные стороны деятельности малого и среднего бизнеса. Так, в частности, Сергей Антонцев рассказал, что были созданы «горячие линии» по разным направлениям и вопросам, которые могут возникать у предпринимателей. Отдельно — по вопросам взаимодействия с предприятиями экспортного направления (на сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 220 предприятий, занимающихся экспортом). Поскольку именно проблемы с нарушением логистики и попытки переориентации бизнеса с западного направления на восточное стали наибольшей «головной болью» малых предприятий. В ряде случаев западные партнеры отказывают орловским предприятиям в поставке даже тех товаров и материалов, которые уже были проплачены. Поэтому помощь государства потребовалась в первую очередь для решения экстренно возникающих ситуаций. Кроме того, предприятиям помогают с получением информации о российских производствах, которые уже смогли заместить своей продукцией ряд важнейших направлений, либо готовы сотрудничать в плане импортозамещения и помочь орловским производствам в замене той или иной позиции.

Также для бизнеса установлены льготные ставки: например, ставка по кредиту 1% — для самозанятых; 4,75% — для предпринимателей, которые берут на себя обязательства по созданию и сохранению рабочих мест, а также социальным предприятиям; 9,5% — для предприятий, которые включены в реестр предприятий, свободных от COVID-19, и 10% — на пополнение оборотных средств и капитальных вложений. Кроме того, Антонцев рассказал, что в регионе были введены кредитные каникулы по ранее выданным займам, т.е. сегодня субъекты МСП могут воспользоваться отсрочкой по платежам.

Кроме того, введена такая мера поддержки, как отмена плановых проверок и надзорных мероприятий по семи видам регионального контроля и двум видам федерального контроля. Также автоматически были продлены на 90 дней все предписания, которые ранее были выданы орловским предпринимателям. Также стоит упомянуть о создании рабочей группы, которая занимается помощью предпринимателям в сфере импортозамещения: речь в первую очередь о комплектующих и запчастях, в поставке которых наметились проблемы. Орловцам помогают искать необходимые детали у других производителей. Ряд предложений на момент проведения комитета еще находились в разработке.

Рассмотрели на комитете и изменения в 44-й федеральный закон (о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг и работ), регламентирующий исполнение муниципальных и госконтрактов. Как пояснил Антонцев, в случае, если контракт подписан, но исполнителю не удалось достать какие-либо комплектующие, или существенно изменилась цена на товары, поставка которых прописана в контракте, исполнитель имеет право обратиться к заказчику и по определенной процедуре изменить размер установленного лимита бюджетных средств.

Чтобы получить обратную связь с предпринимателями, по словам Антонцева, было решено проводить с ними очные встречи по тем отраслям, в которых они заняты. Так как проблемы и беды, как правило, общие у тех, кто ведет бизнес в какой-то одной сфере. В зависимости от пожеланий, будут приниматься меры поддержки и корректироваться уже запущенные механизмы.

А что скажет бизнес-омбудсмен?

Интересное добавление сделал бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин, который, в частности, рассказал о проблеме потери предприятием статуса субъекта малого и среднего бизнеса вследствие превышения порога выручки. Это может произойти из-за роста закупочных цен при сохранении или даже снижении самого объема производства или оказанных услуг. В итоге предприятие может лишиться целого ряда мер господдержки. Это касается не только МСП, но и микро-бизнеса. Также из-за изменившейся ситуации Евгений Лыкин предложил депутатам рассмотреть вопрос об изменении условий отнесения юрлиц и ИП к субъектам малого и среднего предпринимательства по численности. Сейчас число работников на малом предприятии доходит до ста человек, а сумма реализации – не более 800 миллионов в год. Для микробизнеса эти показатели соответственно – не более 15 человек и не более 120 миллионов в год. Этот порог предложено повысить до интервала от 100 до 300 человек. Планку для среднего предприятия, которое на данный момент включает в себя от 100 до 250 работников, предлагается поднять до 600 человек. Также в целях применения упрощенной системы налогообложения предлагается увеличить среднюю численность работников. По словам уполномоченного по правам предпринимателей Евгения Лыкина, попытка остаться на упрощенной системе налогообложения приводит к банальному дроблению бизнеса. А это уже ведет к серьезным последствиям для предприятий со стороны налоговой службы.

‎‎«Есть три категории: клининговые компании, охранные предприятия и туристическая отрасль. Они занимаются оказанием услуг и как таковую добавленную стоимость не производят. Вместе с тем предусмотренный лимит отнесения к субъектам малого бизнеса они не набирают даже на треть. Но, чтобы остаться субъектом малого бизнеса в случае увеличения численности работников, либо начинают делить ставки, либо вообще не принимают на работу. Это стимулирует теневую занятость», — объяснил Лыкин. По словам бизнес-омбудсмена, увеличение численности работников повысит возможность официального трудоустройства и снимет вопрос о возможных серых схемах уплаты налогов. Между тем микробизнес наиболее гибкий, наиболее живучий в сложных условиях и способен наиболее оперативно решать поставленные задачи.

Что касается озвученных ранее мер поддержки в виде льготных кредитов по «сниженным» процентам, то, по мнению Лыкина, эти цифры – цена выживания, а не развития. Если же регион хочет развивать МСП, то проценты по кредитам необходимо еще больше снижать. Также необходимо уделить внимание тем, кто уже обратился за поддержкой. Требования к ним установлены слишком завышенные – как по объему выручки, так и по эффективности деятельности предприятия. Если выполнить все требования, то станет ясно, что это никакие не льготы. Помощь должна быть более доступна, уверен бизнес-омбудсмен. Что касается федерального фонда, который оказывает поддержку 50 на 50, то и здесь нужно вести речь о развитии, а не о выживании. Если региону действительно нужно импортозамещение; если нужно развивать производство не только продукции, но и средств производства (делать собственные станки, автоматизированные линии сборки), необходимо вкладывать средства в другой пропорции. Желательно 0 на 100. Тогда это действительно даст эффект. Ведь нужно решать задачи в сжатые сроки. И при этом неоднократно звучала мысль, что «цену денег», то есть проценты по кредитам, необходимо снижать до приемлемого уровня. Для МСП это планка в 5% и не более. Как это сделать – вопрос уже другой. Это может быть, к примеру, казначейское сопровождение (чтобы деньги из федерального бюджета не заходили в коммерческие банки, так как каждая коммерческая структура стремится к тому, чтобы получить свою долю прибыли). Наверное, казначейское сопровождение окажется очень уместным, — предположил бизнес-омбудсмен.

Также Евгений Лыкин подробно остановился на предложениях дополнительных мер поддержки. Так, например, по мнению Лыкина, существует негативное влияние на предпринимательскую деятельность практики привлечения контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. В качестве предложения уполномоченный по правам предпринимателей заявил о необходимости введения моратория на обращение в суд с заявлением о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. По итогам было рекомендовано направить предложения в комитет с целью изучения и в случае необходимости — их принятия.

Сергей Миляхин