Рецепт нежного творожного десерта без муки и манки:  идеальное начало дня

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Хотите начать завтрак, который будет не только вкусным, но и полезным? Тогда этот рецепт творожной запеканки без муки и манки создан специально для вас! Он идеально подойдёт для людей с диабетом, так как содержит только полезные ингредиенты.

Ингредиенты:

Творог (жирность 1–5%) — 400 г;

Яйца — 2 шт.;;

Подсластитель (эритрит или стевия) — по вкусу;

Сметана (10%) — 2 ст. л.;;

Ванилин или корица — по желанию;

Ягоды или кусочки фруктов (с низким гликемическим индексом) — для украшения.

Приготовление:

Если у вас зернистый творог, протрите его через сито, чтобы он стал более воздушным. Мягкий творог можно использовать сразу. В глубокой миске взбейте яйца с подсластителем до образования лёгкой пены. Добавьте творог, сметану и тщательно перемешайте до однородной массы. Для аромата добавьте ванилин, корицу или другие любимые специи. По желанию можно добавить мелко нарезанные ягоды или фрукты. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Перелейте творожную массу в форму и разровняйте. Выпекайте около получаса в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовая запеканка будет слегка подрумяненной. Проверьте готовность, проткнув центр зубочисткой — она должна выходить сухой. Остудите запеканку и украсьте свежими ягодами или веточкой мяты.

Полезные свойства творожной запеканки без муки и манки:

Гликемический индекс: низкий, подходит для диабетиков;

Калорийность: около 120 ккал на 100 г;

Время приготовления: около 50 минут.

Попробуйте этот рецепт и насладитесь нежным вкусом полезного блюда!

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