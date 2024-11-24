Рецепт нежного творожного десерта без муки и манки:  идеальное начало дня

Хотите начать завтрак, который будет не только вкусным, но и полезным? Тогда этот рецепт творожной запеканки без муки и манки создан специально для вас! Он идеально подойдёт для людей с диабетом, так как содержит только полезные ингредиенты.
Ингредиенты:
- Творог (жирность 1–5%) — 400 г;
- Яйца — 2 шт.;;
- Подсластитель (эритрит или стевия) — по вкусу;
- Сметана (10%) — 2 ст. л.;;
- Ванилин или корица — по желанию;
- Ягоды или кусочки фруктов (с низким гликемическим индексом) — для украшения.
Приготовление:
- Если у вас зернистый творог, протрите его через сито, чтобы он стал более воздушным. Мягкий творог можно использовать сразу.
- В глубокой миске взбейте яйца с подсластителем до образования лёгкой пены. Добавьте творог, сметану и тщательно перемешайте до однородной массы.
- Для аромата добавьте ванилин, корицу или другие любимые специи. По желанию можно добавить мелко нарезанные ягоды или фрукты.
- Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Перелейте творожную массу в форму и разровняйте.
- Выпекайте около получаса в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовая запеканка будет слегка подрумяненной. Проверьте готовность, проткнув центр зубочисткой — она должна выходить сухой.
- Остудите запеканку и украсьте свежими ягодами или веточкой мяты.
Полезные свойства творожной запеканки без муки и манки:
- Гликемический индекс: низкий, подходит для диабетиков;
- Калорийность: около 120 ккал на 100 г;
- Время приготовления: около 50 минут.
Попробуйте этот рецепт и насладитесь нежным вкусом полезного блюда!
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