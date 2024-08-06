Рецепт с историей, прозрачный суп с фрикадельками

В этой рубрике мы рассказываем о блюдах, которые передаются из поколения в поколение и стали неотъемлемой частью семейных традиций.

Моя мама была человеком творческим и утончённым. Она находила красоту в мелочах: в цветах, растущих на грядке среди бабушкиных помидоров, в чашке кофе по-турецки, которую она пила по утрам. И, конечно же, в супе с фрикадельками — одном из её коронных блюд.

Этот суп не был сытным и густым, но он мог бы стать прекрасным началом званого обеда в каком-нибудь аристократическом доме. Прозрачный бульон, тонкие ломтики картофеля и аккуратные фрикадельки создавали ощущение лёгкости и изысканности.

Секрет этого блюда заключался в деталях. Важную роль играл бульон, который должен был быть таким же вкусным, как у миссис Патмор из сериала «Аббатство Даунтон». Мама тщательно следила за процессом приготовления, чтобы бульон оставался прозрачным. Для этого она выбирала картофель, который не разваривался, и промывала его от крахмала. А фрикадельки перед добавлением в суп слегка запекала в духовке, чтобы они не развалились в кипящей воде.