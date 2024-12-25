Редкая и сложная операция в Курске: врачи спасли женщину, у которой спинномозговая жидкость вытекала через нос

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Жительница Курской области более полугода страдала, как она полагала, от обыкновенного насморка, однако тщательное обследование в ЛОР-отделении Курской областной больницы приоткрило завесу истинной причины её страданий. Из носа выходила не просто слизь, а спинномозговая жидкость, проникающая из полости головного мозга, сообщает «ОрелТаймс».

«С данной аномалией мы сталкиваемся лишь в редких случаях. Она связана с генетическими особенностями формирования черепных костей. С течением времени гормональные изменения могут привести к снижению плотности костной ткани, что порой становится причиной формирования патологического канала, столь опасного своим выпячиванием мозговых оболочек и истечением спинномозговой жидкости. Важным является и то, что оболочки мозга оказываются в непосредственном контакте с нестерильной полостью носа, что создает угрозу инфицирования и серьезных осложнений», — заметили в «Курских известиях».