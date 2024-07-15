Редкое явление: пустыня Атакама зацвела

Фото: www.goodfon.ru

Пустыня Атакама в Чили снова порадовала местных жителей яркими красками. В последний раз такое явление наблюдалось в 2015 году.

Атакама — одна из самых сухих пустынь на Земле, расположенная на севере Чили. Она считается единственной жаркой пустыней, где осадков выпадает меньше, чем в других подобных местах. На некоторых метеостанциях в Атакаме никогда не регистрировались осадки.

Недавно в сети появились фотографии и видео цветущей пустыни. Несмотря на репутацию самого засушливого места, подобное явление случается не так уж редко. Сейчас песчаные барханы вновь покрылись фиолетовыми и белыми цветами, хотя в этом году цветущие территории не такие масштабные.

Метеорологи прогнозируют новые дожди в ближайшее время, поэтому возможно, что скоро большая часть Атакамы покроется цветами. Обычно пустыня зацветает весной, но в этот раз она решила порадовать жителей яркими красками в середине зимы. Дожди и низкая облачность, повышающая уровень влажности по ночам, внесли свой вклад в это событие.

Ранее исследователи из британского Королевского ветеринарного колледжа проанализировали походку и бег бегемотов и пришли к выводу, что они могут летать. Конечно, их полёт отличается от привычного нам, но факт остаётся фактом: такие массивные животные могут отрывать все четыре конечности от земли. После этого открытия учёные сделали вывод, что бегемоты более атлетичны, чем слоны, но уступают носорогам, которые, в свою очередь, могут бегать рысью.