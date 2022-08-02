2 августа 2022



Регоператор пригрозил конфискацией авто создателям несанкционированных свалок

С 25 июля вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые, в том числе, устанавливают административную ответственность за нарушения требований по охране окружающей среды. Как пояснили в пресс-службе «Зеленой рощи», теперь за выгрузку или сброс отходов вне объектов размещения или мест (площадок) накопления с использованием авто и прицепов к ним предусмотрен административный штраф. На граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.
За те же действия, но с использованием грузовиков, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин — административный штраф на граждан в размере от 40 до 50 тыс. руб.; на должностных лиц — от 60 до 80 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 до 120 тыс. руб.
За повторные нарушения установлено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 60 до 70 тыс. руб.; на должностных лиц — от 80 до 100 тыс. руб. с конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. руб. с конфискацией грузовых транспортных средств и т.д. Впрочем, конфискации может и не быть – это решит суд.

Региональный оператор регулярно выявляет и ликвидирует несанкционированные свалки. Однако, они появляются регулярно. Регоператор напоминает, что все твердые коммунальные отходы должны размещаться только в контейнерах и бункерах. Крупногабаритные отходы (двери, рамы, мебель) при отсутствии бункера могут складироваться рядом с контейнерами. Строительные отходы образователь обязан утилизировать по отдельному договору с компанией, имеющей лицензию на работы с этим видом отходов. Опасные отходы (ртутные термометры, ртутьсодержащие лампы, отработанные элементы питания, аккумуляторы) также необходимо утилизировать через соответствующие организации. Выбрасывать отходы в неположенном месте недопустимо!

Если вы стали свидетелем несанкционированного сброса отходов, регоператор рекомендует сделать видеофиксацию происшествия и передать материалы в полицию или Росприроднадзор. В случае обнаружения несанкционированных свалок просим сообщать об этом региональному оператору по телефону +7(4862) 48-10-04, указав дату и место обнаружения.

 

В Орле открывается выставка работ студентов худграфа ОГУ
На ярмарку у стадиона Ленина пустят дополнительный автобусный маршрут
«Наша версия»: Орловцы просят на выход
Опубликовано 02 Авг 2022 в 14:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"