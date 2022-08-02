Регоператор пригрозил конфискацией авто создателям несанкционированных свалок

С 25 июля вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые, в том числе, устанавливают административную ответственность за нарушения требований по охране окружающей среды. Как пояснили в пресс-службе «Зеленой рощи», теперь за выгрузку или сброс отходов вне объектов размещения или мест (площадок) накопления с использованием авто и прицепов к ним предусмотрен административный штраф. На граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

За те же действия, но с использованием грузовиков, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин — административный штраф на граждан в размере от 40 до 50 тыс. руб.; на должностных лиц — от 60 до 80 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 до 120 тыс. руб.

За повторные нарушения установлено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 60 до 70 тыс. руб.; на должностных лиц — от 80 до 100 тыс. руб. с конфискацией грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, являющихся орудиями совершения административного правонарушения; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. руб. с конфискацией грузовых транспортных средств и т.д. Впрочем, конфискации может и не быть – это решит суд.

Региональный оператор регулярно выявляет и ликвидирует несанкционированные свалки. Однако, они появляются регулярно. Регоператор напоминает, что все твердые коммунальные отходы должны размещаться только в контейнерах и бункерах. Крупногабаритные отходы (двери, рамы, мебель) при отсутствии бункера могут складироваться рядом с контейнерами. Строительные отходы образователь обязан утилизировать по отдельному договору с компанией, имеющей лицензию на работы с этим видом отходов. Опасные отходы (ртутные термометры, ртутьсодержащие лампы, отработанные элементы питания, аккумуляторы) также необходимо утилизировать через соответствующие организации. Выбрасывать отходы в неположенном месте недопустимо!

Если вы стали свидетелем несанкционированного сброса отходов, регоператор рекомендует сделать видеофиксацию происшествия и передать материалы в полицию или Росприроднадзор. В случае обнаружения несанкционированных свалок просим сообщать об этом региональному оператору по телефону +7(4862) 48-10-04, указав дату и место обнаружения.