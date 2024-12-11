Рекомендации экспертов: как избежать финансовых трудностей в конце года

Период подготовки к новогодним праздникам неизменно связан с существенными тратами. Об этом россиянам напоминают специалисты в области финансовой грамотности, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты подчеркивают, что в декабре, а также в дни самого праздника, расходы на подарки и развлечения возрастают многократно. Поэтому крайне важно заранее спланировать бюджет на грядущий месяц. Финансисты советуют гражданам обращать внимание на даты получения зарплаты, аванса и других доходов, а также их размеры. Лишь обладая этой информацией, можно разумно распределить свои финансовые ресурсы.

Так, например, если вся зарплата поступит 28 декабря, то следующий платеж ожидается лишь в середине января. Это означает, что на протяжении почти месяца придется жить на декабрьских накоплениях. Кроме того, в первой половине января меньше рабочих дней, и аванс за фактически отработанное время будет значительно ниже привычного, что может стать неприятным сюрпризом.

В связи с этим, специалисты настоятельно рекомендуют россиянам не расходовать всю декабрьскую зарплату сразу, а тщательно спланировать расходы, чтобы оставшиеся средства после новогодних праздников хватило до следующих выплат.