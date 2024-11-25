Рекомендации врачей:кому не стоит запивать еду чаем или кофе?

Многие медики считают, что пить чай или кофе во время или сразу после еды вредно, поскольку это может привести к проблемам с пищеварением. Кому точно не стоит этого делать, рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт «Гемотест» Екатерина Кашух, сообщает oreltimes.ru.

По мнению ряда медиков, запивая еду чаем, кофе или даже водой, мы вредим своему ЖКТ, потому что якобы жидкости разбавляют или даже разрушают желудочный сок, что мешает пище хорошо перевариваться.

Однако с научной точки зрения никаких противопоказаний к употреблению напитков нет, считает Екатерина Кашух.

Вместе с тем, в составе чая есть растительные дубильные вещества танины, которые могут мешать железу нормально усваиваться. Если у человека анемия, то пить чай прямо во время еды не следует — надо выждать хотя бы 1 час.

По словам медика, кофе способен вызывать изжогу и нарушать процесс усвоения кальция из пищи. Этим напитком не стоит запивать еду тем, у кого есть хронические заболевания органов ЖКТ или проблемы с костями, например остеопороз.

Однако если переносимость напитка хорошая, то никаких противопоказаний к тому, чтобы пить кофе во время еды, нет, отметила Кашух.

Другое дело — промышленные лимонады и магазинные соки. Они содержат много сахара и искусственных добавок, способных вызвать боль и дискомфорт в животе, метеоризм. К тому же они плохо утоляют жажду. Эти напитки следует рассматривать как десерт, а по возможности и вовсе ограничить их количество в рационе.