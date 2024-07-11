Реконструкция Красного моста в Орле обошлась бюджету на 113 миллионов рублей дороже: возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Сегодня, 11 июля 2024 года, стало известно, что прокуратура Железнодорожного района Орла организовала проверку расходования средств, выделенных на завершение реконструкции Красного моста. Согласно сообщению прокуратуры Орловской области, в ходе проверки были выявлены нарушения на сумму в 113 миллионов рублей.

В марте 2022 года муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Орла» заключило договор с компанией «УПМК-22» на завершение работ по реконструкции моста. Однако в ходе проверки выяснилось, что подрядчик предоставил документы с завышенными ценами на строительные материалы, что привело к ущербу бюджета на сумму в 113 миллионов рублей.

На основании результатов проверки прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Дело находится под особым контролем прокуратуры области.