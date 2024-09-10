Рекордное снижение рождаемости в России: последствия и прогнозы

Росстат предоставил данные, согласно которым в первой половине 2024 года в стране родилось всего 599,6 тысяч детей. Это на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Тогда рождаемость уже была самой низкой с 1999 года, когда страна переживала последствия экономического кризиса.

Особенно сложная ситуация сложилась в июне 2024 года: число новорождённых сократилось на 6% и составило всего 98,6 тысяч. Ранее этот показатель никогда не опускался ниже 100 тысяч. Социологи отмечают, что это новый антирекорд для современной России.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года ускорилась естественная убыль населения. Она составила 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за тот же период в 2023 году. Однако убыль населения частично компенсируется мигрантами, прирост которых составил 20,1%.

-Мы наблюдаем серьёзное снижение рождаемости и ускорение естественной убыли населения. Это тревожные сигналы, которые указывают на необходимость пересмотра государственной демографической политики, — комментирует ситуацию Нина Останина, глава комитета Госдумы по защите семьи.

Она предложила реализовать «специальную демографическую операцию» в России, начав с Дальнего Востока. По её словам, демографическая политика должна быть чётко структурирована, как и социальная, сообщает «Газета.RU».