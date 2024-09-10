Рекордное снижение рождаемости в России: последствия и прогнозы

Росстат предоставил данные, согласно которым в первой половине 2024 года в стране родилось всего 599,6 тысяч детей. Это на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. Тогда рождаемость уже была самой низкой с 1999 года, когда страна переживала последствия экономического кризиса.
Особенно сложная ситуация сложилась в июне 2024 года: число новорождённых сократилось на 6% и составило всего 98,6 тысяч. Ранее этот показатель никогда не опускался ниже 100 тысяч. Социологи отмечают, что это новый антирекорд для современной России.
Кроме того, в первом полугодии 2024 года ускорилась естественная убыль населения. Она составила 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за тот же период в 2023 году. Однако убыль населения частично компенсируется мигрантами, прирост которых составил 20,1%.
-Мы наблюдаем серьёзное снижение рождаемости и ускорение естественной убыли населения. Это тревожные сигналы, которые указывают на необходимость пересмотра государственной демографической политики,— комментирует ситуацию Нина Останина, глава комитета Госдумы по защите семьи.
Она предложила реализовать «специальную демографическую операцию» в России, начав с Дальнего Востока. По её словам, демографическая политика должна быть чётко структурирована, как и социальная, сообщает «Газета.RU».