Религиозного публициста и блогера Павла Островского покорила настольная игра «Крестьянские бега»: после этого игра вызвала ажиотаж у населения

Религиозного публициста и блогера Павла Островского покорила настольная игра «Крестьянские бега», которую создала орловская команда дизайнеров и журналистов. После этого на настолку возник небывалый ажиотаж, сообщает oreltimes.ru.

Павел Островский рассказал, что игру ему подарили в один из приездов в Орёл. Какое-то время она лежала у него дома, и он о ней не вспомнил.

Всё изменилось после того, как блогер заметил, что «семья постоянно во что-то режется». Оказалось — в «Крестьянские бега».

«Ребят, это очень позитивная и простая игра — проверено! Особо понравилось, что она сделана в русском стиле и с юмором», — отметил священник.

После такой оценки посыпались заказы на орловскую настолку.

«Десятки сообщений от подписчиков отца с запросом купить игру!», — сообщила руководитель проекта Надежда Рипинская.

Она рассказала, что второй тираж игры полностью продан. Третий выйдет ближе к концу января.

Настольная игра «Крестьянские бега: за вольной грамотой по орловским конубрям», разработана креативным бюро «Наша кириллица» и была презентована в прошлом году. По сюжету некий барин от скуки отправляет своих крепостных на поиски разных диковинок по окрестностям. Путь участников на игровом поле лежит через достопримечательности городов «Бирюзового кольца». В игре победит тот, кто окажется быстрее других, принесёт больше всех сувениров, монет, получит вольную грамоту и не растратит на пути все «жизни».